Parfümler, kozmetik sektörünün en çok tüketilen ürünleri arasında yer alıyor. Ancak güzel koku, beraberinde tehlikeyi de getiriyor. ABD'li Dr. Michelle Schoffro Cook, parfümlerin özellikle beyin üzerinde olumsuz etkisi olduğunu belirtiliyor. Şunları söylüyor:



KOKU: Parfüm, kolonya, oda kokuları, yumuşatıcı ve çamaşır deterjanları gibi koku içerikli her ürün tehlike saçıyor. Çünkü bunların içinde etanol, asetaldehid, aseton ve alkol gibi kanserojen madde bulunuyor. Kokulardaki malzemelerin büyük çoğunluğu, beyin ve sinir sistemini zehirleyici etki gösteriyor. Bu da beyin hasarına ve hafıza kayıplarına neden oluyor.

Bu nedenle doğal esans-yağ karışımları kullanmak gerekiyor...



KÖRİ: Hint yemeklerinin en çok tercih edilen baharatlarından olan köri, beyni güçlendiriyor.

İçerdiği kürkimin maddesi, beyinde iltihaplanmayı engelliyor.

Alzheimer ve demans gibi nörolojik hastalıklara karşı koruyor.









BROKOLİ: İçinde sülforafan adı verilen bir madde bulunuyor. Bu da beyin hücrelerini korumaya ve sağlığını desteklemeye yarıyor.



YUMURTA: Özellikle yumurtanın sarısı, kolin içeriyor. Kolin, beyindeki sinir taşıyıcılardan biri olan ve ruh hali, hafıza, zeka için önemli rol oynayan asetilkolinin üretilmesini sağlıyor.



YOĞURT: İçeriğindeki tirozin ile hafızayı güçlendirmeye yardımcı oluyor...



DR. MİCHELLE SCHOFFRO COOK - AKLIMI SEVEYİM



HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL



YARIN: MUCİZE MEYVE ELMA