Ben özelim

Birçok kişi, evliliklerinde "Başkası ne der" problemiyle karşı karşıya kalır. Başkaları için değil, kendiniz için yaşadığınızı unutmayın. Başkalarının sözleri sizi etkilemeye başlarsa bu gelecekte sizi mutsuzluğa itecektir. Siz özelsiniz ve bunu asla aklınızdan çıkarmamalısınız. Çünkü başkalarının sözleriyle yeni hayatınızı yönlendirmeye başladığınız anda özel olmaktan çıkacaksınız. Kararları alırken başkalarının düşünceleri önemlidir ama karar aşamasında siz ne istiyorsunuz? Doğru karar bu olacaktır. İlişkilerde kendinizin özel olduğunuzu kendinize hissettirmeniz çok önemli.

İLİŞKİ TERAPİSTİ / MARY G. BARRET