Yağları yakın

Fazla kilolardan kurtuluşun yolu metabolizmayı hızlandırıp yağları yakmaktan geçiyor. Uzmanlar şu önerilerde bulunuyor.

2.5 litre su için.

Öğle ve akşam öğünlerinden birinde sebze, pilav, makarna, çorba gibi karbonhidrat kaynakları, diğer öğünde et, tavuk, balık gibi protein kaynakları ile beslenmek yağ kaybı ağırlıklı kilo yönetimini sağlıyor.

Günde en ez 2 porsiyon süt veya kefir tüketimi yağ depolamayı önlüyor, zayıflamaya yardımcı oluyor.

Günde 6 öğün yemek kalori yakımını artırıyor. Zencefil ve acı kırmızı biber gibi baharatlar metabolizmayı hızlandırıp vücudun yağ yakma kabiliyetini yüzde 25 artırıyor.