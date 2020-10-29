Osteoporoza karşı 6 önlem! Osteoporoz nedir? Osteoporoz nasıl anlaşılır?

Ülkemizi de derinden etkileyen ve günlük alışkanlıklarımızı kökünden değiştiren Covid-19 pandemisi, gerek hareketlerin kısıtlanması gerekse D vitamini eksikliğine maruz kalma nedeniyle kemik sağlığımızı da tehdit ediyor.
Peki Osteoporoz nedir? Osteoporoz nasıl anlaşılır? Acıbadem Fulya Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı, Acıbadem Sports Spor Hekimi Prof. Dr. Tolga Aydoğ, bu önemli hastalığa karşı etkili 6 önlemi anlattı.
D VİTAMİNİNİZİ KONTROL ETTİRİN:
Herkesin doğduğu günden ölene kadar yeterli ölçüde D vitamini alması gerekmektedir.
EGZERSİZ YAPIN
Kemik yapımını geliştiren en önemli katkı kemiğin yük altında kalmasıdır. Yürüme, koşu ve sıçrama kemik metabolizmasının gelişmesine önemli katkı verirler. Yaşlılar mutlaka hareketli bir yaşam sürmeli.
YETERİ KADAR KALSİYUM ALIN
D vitamini için geçerli olan kural, her yaşta alınması gerekliliği. Kalsiyum için en önemli kaynak balık ve balık yağı, süt ve süt ürünleri.
LİBİDO AZLIĞI SIKINTI
Erkeklerde libido azlığında kemik sağlığı dikkatli bir şekilde gözden geçirilmelidir. Dolayısı ile erkeklerin bu konuda ayrıca dikkatli olması gerekir. Bu ertelemeye gelmez.
KEMİK YOĞUNLUK ÖLÇÜMÜ YAPTIRIN
Osteoporoz tanısı koymak için kullanılan değerlendirme yöntemi kemik yoğunluk ölçümüdür. Menopoza girenlerin; 65 yaş sonrası kadınların ve 70 yaş sonrası erkekler ölçüm yaptırmalı.
UZAK DURUN
Sigara, kafein ve alkolden oluşan tehlikeli üçlü, kemik metabolizmasını kötü yönde etkileyerek kemik erimesine zemin hazırlar. Bu üçlü ile aranıza mesafe koyun.