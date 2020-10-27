Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, 16 Ekim'de fenalaştı. Üst solunum yolu şikayetiyle hastaneye götürülen işadamının Coronavirüs'e yakalandığı anlaşıldı. Bir süre hastanede tedavi gören 90 yaşındaki Koç, üç gün önce taburcu edildi. Koç'un, ilerlemiş yaşına rağmen COVID-19'u bu kadar kısa bir sürede atlatması ise herkesi şaşırttı. RAHMI Koç'un, tedavi sürecinde ilik suyuyla yapılmış keşkek yediği ortaya çıktı. Anadolu'nun eşsiz lezzetiyle bağışıklığını güçlendiren Koç'un, düzenli tükettiği diğer ürünler ise şunlar: Yeşil limonlu su, kefir, nar suyu, kuruyemiş ve kuru meyve...

Malzemeler

2 su bardağı yarma buğday

4 adet kemikli kuzu eti

1 çorba kaşığı çemen

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kırmızıbiber

1 tatlı kaşığı tuz

4 su bardağı su

Hazırlanışı:

Kuzu etini, buğdayı, çemeni, tereyağını, suyu ve baharatları bir güvece koyun. Kaynayana kadar yüksek ateşte pişirin. Kaynadıktan sonra ise çok kısık ateşte üç saat daha pişirin ve afiyetle tüketin.