Banyodaki sorun

Banyodaki duş başlığı tıkanmış ise çare sizsiniz… Öncelikli olarak bir kabın içine sirkeli su koyun. Ardından 10 dakika kadar duş başlığını bu suda bekletin. Deliklerin açıldığını göreceksiniz.

SARI TEMİZLİK

Limon kabuklarını güneşli bir yere koyup kurutursanız özellikle isli ve yağlı mutfak eşyalarınızı ovarken şaşırtıcı sonuçlar alabilirsiniz.

HER YER TEMİZ

Elektrikli süpürgeler, çok fazla ek aksesuara sahiptir, ancak her zaman çok sıkı noktalara giremezler. Bu durumda, bir koliden parça kopartıp süpürgenin hortumuna sarıp, istediğiniz dar noktaları bile temizleyebilirsiniz.