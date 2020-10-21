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    • Sağlık
    • 21.10.2020 Gazete
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    sorun | Pratik bilgiler

     duş başlığı tıkanmış ise çare sizsiniz… olarak bir kabın içine koyun. Ardından 10 dakika kadar duş başlığını bu suda bekletin. açıldığını göreceksiniz.

    Banyodaki sorun

    Banyodaki duş başlığı tıkanmış ise çare sizsiniz… olarak bir kabın içine koyun. Ardından 10 dakika kadar duş başlığını bu suda bekletin. açıldığını göreceksiniz.

    SARI TEMİZLİK
    Limon kabuklarını güneşli bir yere koyup kurutursanız özellikle isli ve yağlı mutfak eşyalarınızı ovarken şaşırtıcı sonuçlar alabilirsiniz.

    HER YER TEMİZ
    Elektrikli     süpürgeler, çok fazla ek aksesuara sahiptir, ancak her zaman çok sıkı noktalara giremezler. Bu durumda, bir koliden parça kopartıp süpürgenin hortumuna sarıp, istediğiniz dar noktaları bile temizleyebilirsiniz.

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