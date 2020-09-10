Kansızlığın doğal reçetesi

Demir eksikliği ülkemizde en çok kadın ve çocuklarda görülüyor. Halsizlik, çabuk yorulma, baş dönmesi ve iştahsızlığa yol açıyor. Uzmanlar, demir deposu besinleri sıralıyor:
KABAK ÇEKİRDEĞİ: Günde bir avuç tüketmek yeterlidir. Enerji verir.
KURU MEYVELER: Kuru kayısı, kuru incir, ceviz ve fındık içerdiği demir ile kan yapar.
YUMURTA: Anne sütünden sonra en kaliteli protein kaynağıdır. Yanında roka, maydanoz, tere tüketmek demir oranını artırır.
KURUBAKLAGİLLER: Mercimek, nohut, kuru fasulye, börülce, barbunya anemiye karşı korur.
KARACİĞER: Kan yapıcı etkiye sahiptir. Demir eksikliğine bağlı anemiyi bitirir.
ISPANAK: Demir için harika bir kaynaktır. Çiğ yerine pişmiş tüketilmesi gerekir.
PEKMEZ: Demir, kalsiyum, fosfor, potasyum içerir. Kansızlığı bitirir.
TAHİN: Kalp sağlığını korur. Günde 1-2 tatlı kaşığı yemek demir ihtiyacını karşılar.