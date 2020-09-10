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    • Sağlık
    • 10.09.2020 Gazete
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    Kansızlığın doğal reçetesi

    ülkemizde en çok kadın ve çocuklarda görülüyor. Halsizlik, çabuk yorulma, baş dönmesi ve iştahsızlığa yol açıyor. Uzmanlar, demir deposu leri sıralıyor...

    Kansızlığın doğal reçetesi

    Demir eksikliği ülkemizde en çok kadın ve çocuklarda görülüyor. Halsizlik, çabuk yorulma, baş dönmesi ve iştahsızlığa yol açıyor. Uzmanlar, demir deposu leri sıralıyor:

    KABAK ÇEKİRDEĞİ: Günde bir avuç tüketmek yeterlidir. Enerji verir.
    KURU MEYVELER: Kuru kayısı, kuru incir, ceviz ve fındık içerdiği demir ile kan yapar.
    YUMURTA: Anne sütünden sonra en kaliteli protein kaynağıdır. Yanında roka, maydanoz, tere tüketmek demir oranını artırır.
    KURUBAKLAGİLLER: Mercimek, nohut, kuru fasulye, börülce, barbunya anemiye karşı korur.
    KARACİĞER: Kan yapıcı etkiye sahiptir. ne bağlı anemiyi bitirir.
    ISPANAK: Demir için harika bir kaynaktır. Çiğ yerine pişmiş tüketilmesi gerekir.
    PEKMEZ: Demir, kalsiyum, fosfor, potasyum içerir. Kansızlığı bitirir.
    TAHİN: Kalp sağlığını korur. Günde 1-2 tatlı kaşığı yemek demir ihtiyacını karşılar.

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