Kansızlığın doğal reçetesi

Demir eksikliği ülkemizde en çok kadın ve çocuklarda görülüyor. Halsizlik, çabuk yorulma, baş dönmesi ve iştahsızlığa yol açıyor. Uzmanlar, demir deposu besinleri sıralıyor:

KABAK ÇEKİRDEĞİ: Günde bir avuç tüketmek yeterlidir. Enerji verir.

KURU MEYVELER: Kuru kayısı, kuru incir, ceviz ve fındık içerdiği demir ile kan yapar.

YUMURTA: Anne sütünden sonra en kaliteli protein kaynağıdır. Yanında roka, maydanoz, tere tüketmek demir oranını artırır.

KURUBAKLAGİLLER: Mercimek, nohut, kuru fasulye, börülce, barbunya anemiye karşı korur.

KARACİĞER: Kan yapıcı etkiye sahiptir. Demir eksikliğine bağlı anemiyi bitirir.

ISPANAK: Demir için harika bir kaynaktır. Çiğ yerine pişmiş tüketilmesi gerekir.

PEKMEZ: Demir, kalsiyum, fosfor, potasyum içerir. Kansızlığı bitirir.

TAHİN: Kalp sağlığını korur. Günde 1-2 tatlı kaşığı yemek demir ihtiyacını karşılar.