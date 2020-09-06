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    • Sağlık
    • 06.09.2020 Gazete
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    Rezervler önemli ama çaresi var |

    Maalesef eğitimdi, kariyerdi derken yıllar su gibi akıp gidiyor ama yumurtalıklarımızın bundan hiç haberi yok! Kadının en doğurgan yaşı hala 20-25, 35’ten sonra ise şans hızla düşüyor. ve . Dr. şöyle anlatıyor: Kız bebeğin doğduğu gün mevcut yumurtaları onun yumurta rezervini gösterir.

    Rezervler önemli ama çaresi var

    Maalesef eğitimdi, kariyerdi derken yıllar su gibi akıp gidiyor ama yumurtalıklarımızın bundan hiç haberi yok! Kadının en doğurgan yaşı hala 20-25, 35'ten sonra ise şans hızla düşüyor. ve . Dr. şöyle anlatıyor: Kız bebeğin doğduğu gün mevcut yumurtaları onun yumurta rezervini gösterir. Yumurtalıklarda yaklaşık 300-400 bin adet olgunlaşmamış yumurta hücresi vardır. Ergenlik ile birlikte her ay bir grup yumurta olgunlaşmak üzere gelişmeye başlar, bir veya iki tanesi olgunlaşırken grubun diğer bölümü zamanla hücre ölümü ile yok edilir. Bu işlem vücudun fizyolojik çalışma programıdır. Yumurtalıklardaki yumurtaların erken kaybını genetik faktörler, sigara, ilaç, radyasyon ve çevresel faktörler artırabilir." Günümüzde tıp hızla ilerliyor ve çığır açan gelişmeler var. Anne adaylarının düzenli doktor kontrollerini ihmal etmemesi sayesinde bebek sahibi olmaları mümkün.

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