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    • Sağlık
    • 31.08.2020 Gazete
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    siz hayatın

    , adıyla bile korkutmaya yetiyor. Prof. Dr. ın şifrelerini sıralıyor...

    Kansersiz hayatın altın anahtarı

    Kanser, adıyla bile korkutmaya yetiyor. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. İdris Yücel siz hayatın şifrelerini sıralıyor:
    Sigara; akciğer, mesane rahim ve böbrek kanserine yol açar. İçmeyin.
    Sebze ve meyve ağırlıklı, tam tahıllı ve baklagillerden zengin beslenmek kansere karşı koruma sağlar.
    Doğru kiloda olmak meme, prostat, akciğer, kolon ve böbrek kanseri riskini artırır.
    Fiziksel aktivite, meme ve kolon kanserine yakalanma riskini azaltır. Bu yüzden en az 30 dakika egzersiz yapın.
    Güneş, riskini artırır. Bu nedenle öğle saatlerinde güneşe çıkmayın.
    Kadınlarda sık görülen rahim ağzı kanserinden korunmak için düzenli kontrolleri aksatmayın.

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