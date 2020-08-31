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    • Sağlık
    • 31.08.2020 Gazete
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    , en sık görülen arasında yer alıyor. Mide ve göğüste yanma ile belirti veren bu hastalık genellikle yanlış alışkanlıklarıyla ortaya çıkıyor.

    Fazla çay reflü yapar

    Reflü, en sık görülen mide rahatsızlıkları arasında yer alıyor. Mide ve göğüste yanma ile belirti veren bu hastalık genellikle yanlış beslenme alışkanlıklarıyla ortaya çıkıyor. Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Enver Avcı, reflünün yaşam kalitesini ciddi anlamda düşürdüğünü belirterek, "Hastalar dar kıyafetler giymemeli, az az ve sık sık örneğin 3 saat arayla beslenmeli, yediklerini çok çiğnemeli" diyor. Fazla çay ve kahve tüketiminin reflüyü tetiklediğini belirtiyor.

    Bir kase sağlık
    Aşure, lezzetiyle ağızları tatlandırıyor. Sağlığı da koruyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:
    İçindeki nohut ve kuru fasulye ile kolesterolü düşürür. Kalbi korur.
    Anne sütünü artırır.
    İçerisindeki kuru baklagiller posadan zengindir. Bağırsak hareketlerini hızlandırır. Kabızlıktan korur.
    Depresyondan korur.
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