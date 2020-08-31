Fazla çay reflü yapar

Reflü, en sık görülen mide rahatsızlıkları arasında yer alıyor. Mide ve göğüste yanma ile belirti veren bu hastalık genellikle yanlış beslenme alışkanlıklarıyla ortaya çıkıyor. Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Enver Avcı, reflünün yaşam kalitesini ciddi anlamda düşürdüğünü belirterek, "Hastalar dar kıyafetler giymemeli, az az ve sık sık örneğin 3 saat arayla beslenmeli, yediklerini çok çiğnemeli" diyor. Fazla çay ve kahve tüketiminin reflüyü tetiklediğini belirtiyor.