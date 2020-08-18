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    • Sağlık
    • 18.08.2020 Gazete
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    Kuru domatesli kek | lezzetler

    Kurutulmuş domatesleri yumuşamaları için sıcak suda 10 dakika bekletip ince dilimleyin. Yumurtaları geniş bir kapta çırpın. Yağları ve yoğurdu ilave edip çırpmaya devam edin. elenmiş un, , dövülmüş sarımsak ve tuz ekleyip homojen bir kıvam alana dek karıştırın.İşte kuru domatesli kek tarifinin devamı...

    Kuru domatesli kek
    Kurutulmuş domatesleri yumuşamaları için sıcak suda 10 dakika bekletip ince dilimleyin. Yumurtaları geniş bir kapta çırpın. Yağları ve yoğurdu ilave edip çırpmaya devam edin. elenmiş un, , dövülmüş sarımsak ve tuz ekleyip homojen bir kıvam alana dek karıştırın. Üzerine kurutulmuş domates ekleyin. Karışımı iyice yağladığınız baton bir kek kalıbına veya muffin kalıplarına dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika kontrol ederek pişirin (keke bir kürdan batırın temiz çıkıyorsa pişmiş demektir). Kekikle süsleyerek servis yapın.

    4-6 KİŞİLİK

    10-12 adet kurutulmuş domates

    4 adet yumurta

    1 çay kaşığı tuz

    6 yemek kaşığı zeytinyağı

    9 yemek kaşığı ayçiçeği yağı

    3 yemek kaşığı yoğurt

    3 su bardağı un

    1 paket kabartma tozu

    2 diş sarımsak


    SÜSLEMEK İÇİN

    4-5 dal taze kekik

    EMİNE TUNADAN - ZAMANSIZ LEZZETLER
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