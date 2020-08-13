Hassas ciltlere özel

Kuruluk, yanma, kaşıntı, kızarıklık, döküntü, gerginlik veya batma gibi sorunlar yaşıyorsanız cildiniz alarm veriyor demektir. Rüzgar, güneş, deniz, havuz gibi çevresel faktörler, genetik yapınız, stres ve kullandığınız ürünler bu hassasiyeti tetikleyebilir. Özellikle cildi nemsiz bırakmak, cilt bariyerinin zayıflamasına neden olan içeriklere sahip ürünleri kullanmak cildi hassaslaştırabilir. O yüzden hassas cildinize nazik davranan, yatıştıran ve hipoalerjenik (alerji yapma ihtimali en düşük olan), alkol içermeyen, doğal içeriklere sahip cilt bakım ürünlerini tercih etmenizde yarar var.



YATIŞTIRICI YÜZ YIKAMA, MAKYAJ TEMIZLEME YAĞI, YVES ROCHER, 62,90 TL

KIZARIK VE HASSAS CİLTLER İÇİN BAKIM KREMİ, ATELIER REBUL, 50 ML 159,90 TL

CİLDİ YATIŞTIRAN JEL, THE BODY SHOP, 200 ML 149,90 TL

HASSAS CiLTLER İÇİN PEELIİG, CAUDALIE, 75 ML, 150 TL

GÜL ÖZLÜ EL KREMi, GULSHA, 59 TL

AYSUN ORHAN - YAŞAM GÜNLÜĞÜ