Menopozu ‘erken’ yakalayın! İşte menopoz hakkında bilinmesi gerekenler...

Kadınların korkulu rüyası menopoz, 50'li yaşlardan sonra kendini gösteriyor. Fiziksel ve duygusal pek çok değişime yol açıyor. Çevresel ve genetik faktörlerin yanı sıra yaşam şekli ve beslenme alışkanlıkları da menopozun yaşını etkiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Veysel Şal, erken menopoz hakkında bilinmesi gerekenleri açıklıyor.
ATEŞ BASMASI VE KEMİK ERİMESİ
Kadınların yüzde 1'i, erken menopoza giriyor. Doğum sayısı, zayıflık derecesi, yüksek rakımda yaşamak ve sigara gibi faktörler, erken menopoza yol açıyor. Menopoz döneminde yumurtalıkların sağladığı östrojen hormonu da azalıyor. Buna bağlı olarak ateş basması, kemik erimesi, ciltte, genital bölgede ve idrar yapılan dış bölgede kuruluk yaşanıyor.
40 YAŞINDAN SONRA DİKKAT
Erken menopozdan risk faktörlerine dikkat ederek korunmak, bu sürecin bir süre ertelenmesini sağlıyor. Erken menopoz riskini düşürmek için şunlara dikkat etmek gerekiyor:
Doğurganlık önemli bir etkendir. Çok doğum yapmak menopoz sürecini ciddi oranda erteler.
Beslenme ve yaşam tarzına dikkat edilmelidir. Özellikle hareketsiz yaşam riski arttırır.
Sigara kullanımı erken menopozda önemli bir etkendir.
Çok zayıf ya da çok kilolu olmak önemlidir. İkisi de menopoz riskini yükselten önemli faktörler arasındadır.
Düzenli doğum kontrol hapı kullanmak menopoz dönemini ertelemeye yardımcı olur.