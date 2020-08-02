Menopozu ‘erken’ yakalayın! İşte menopoz hakkında bilinmesi gerekenler...





40 YAŞINDAN SONRA DİKKAT

Erken menopozdan risk faktörlerine dikkat ederek korunmak, bu sürecin bir süre ertelenmesini sağlıyor. Erken menopoz riskini düşürmek için şunlara dikkat etmek gerekiyor:



Doğurganlık önemli bir etkendir. Çok doğum yapmak menopoz sürecini ciddi oranda erteler.



Beslenme ve yaşam tarzına dikkat edilmelidir. Özellikle hareketsiz yaşam riski arttırır.



Sigara kullanımı erken menopozda önemli bir etkendir.



Çok zayıf ya da çok kilolu olmak önemlidir. İkisi de menopoz riskini yükselten önemli faktörler arasındadır.



Düzenli doğum kontrol hapı kullanmak menopoz dönemini ertelemeye yardımcı olur.