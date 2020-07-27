Çikolata kisti kısırlık nedeni

Toplumda çikolata kisti olarak bilinen endometriozis özellikle doğurgan dönemdeki kadınları olumsuz etkiliyor. Cinsel hayatı ve anneliği olumsuz etkilediği için mutsuzluğa neden oluyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Arzu Kublay, bu hastalığın çocuk sahibi olamama, kasık ağrıları, cinsel ilişki ve dışkılama sırasında ağrıya yol açtığını söylüyor. Anatomik yapıdaki bozukluklar, bağışıklık sisteminin zayıf olması, hormonal düzene ilişkin bozukluklara, genetik yatkınlık çikolata kistinde riski artıran faktörler arasında yer alıyor. Kısırlık şikayetiyle sağlık kuruluşlarına başvuran kadınların önemli bir kısmında kiste rastlanıyor. "yumurtalık kistinin belirtileri arasında sancılı adet kanamaları yer alıyor. Bunun yanı sıra Adet düzensizliği, idrarda kan görülmesi, sancılı dışkılama, kısırlık, bağırsak sorunları, adet kanaması sırasında şiddetli bel ağrısı gibi şikayetlere yol açıyor. Bir yıl düzenli ve korunmasız cinsel ilişkiye rağmen sağlıklı bir gebeliğin elde edilemediği çiftlerde de endometriozis ihtimali göz önünde bulundurularak gerekli araştırmaların yapılması gerekir" uyarısında bulunuyor.

TEDAVİ KİŞİYE ÖZEL

Tedavi seçenekleri hakkında bilgi veren Dr. Kublay, şöyle devam ediyor: "Cerrahi operasyon sonrası çocuk sahibi olmak isteyen hastalarda özellikle de ileri yaş, erkeğe ilişkin ek sorunların varlığı gibi durumlarda ek olarak yumurtlamayı artırmaya yönelik tedaviler ve tüp bebek tedavisi de önerilebiliyor. Uzman hekimler tarafından yapılan operasyonların ardından bir yıl içerisinde gebe kalma şansı oldukça yüksek. Hastalarda sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivite gibi yaşam tarzı değişiklikleri de tedavi başarısı açısından önem arz ediyor. Yaşı ilerlemiş, çocuk sahibi olmuş ve yeniden çocuk sahibi olma planı bulunmayan hastalarda ise rahim ve yumurtalıklar cerrahi yöntemle alınıyor."

CİNSEL SAĞLIK - OP. DR. ARZU KUBLAY