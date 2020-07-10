Su ile selülite son

Hareketsizlikle birleşen bol kalorili ve karbonhidratlı beslenme, kadınların kabusu olan selülit oluşumuna veya var olan selülitlerin daha da belirginleşmesine yol açtı. Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Serpil Pırmıt selülitten kurtulmak ve kalıcı bir sonuç alabilmek için yaşam tarzımızda ve beslenme alışkanlıklarımızda bazı değişiklikler yapmamız gerektiğine dikkat çekiyor:

■ Bol bol su için.

■ Günde 10 bin adım çok önemli.

■ Kahveyi 2 fincanla sınırlayın.

■ Sigara ve alkolü hemen bırakın.

■ Yeşil sebze şart! Özellikle yeşil salata.

■ Bacaklara kuru fırçayla masaj yapın.