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    • Sağlık
    • 10.07.2020 Gazete
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    Hareketsizlikle birleşen bol kalorili ve karbonhidratlı beslenme, kadınların kabu olan oluşumuna veya var olan selülitlerin daha da belirginleşmesine yol açtı...

    Su ile selülite son

    Hareketsizlikle birleşen bol kalorili ve karbonhidratlı beslenme, kadınların kabu olan oluşumuna veya var olan selülitlerin daha da belirginleşmesine yol açtı. Atakent Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Serpil Pırmıt selülitten kurtulmak ve kalıcı bir sonuç alabilmek için yaşam tarzımızda ve beslenme alışkanlıklarımızda bazı değişiklikler yapmamız gerektiğine dikkat çekiyor:

    ■ Bol bol su için.

    ■ Günde 10 bin adım çok önemli.

    ■ Kahveyi 2 fincanla sınırlayın.

    ■ Sigara ve alkolü hemen bırakın.

    ■ Yeşil sebze şart! Özellikle yeşil salata.

    ■ Bacaklara kuru fırçayla masaj yapın.

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