Erkekler dikkat! İşte Çocuk sahibi olamayan erkeklerin almaları gereken tedbirler!

Çocuk sahibi olamayan çiftlerin yarısında erkek ile ilgili sorunlar görülmektedir. Prof. Dr. Tahsin Turunç, çocuk sahibi olamayan erkeklerin almaları gereken tedbirleri de şöyle sıraladı: "Şişman hastaların zayıflamaları ve spor yapmaları çok önemlidir. Zayıflamak erkeklerde kadınlık hormonunun azalmasına ve testis içindeki erkeklik hormonunun artması ile sperm üretiminin artmasına yol açar. Stresli bir yaşamdan uzak durmanın ve sıkıntıların giderilmesinin de sperm yapımını arttırdığı bilinmektedir. Ayrıca sigara ve alkolün azaltılması, mümkünse kesilmesi son derecede önemlidir.

TAM ZAMANINDA!

Cinsel ilişki zamanlamasının yapılması önemlidir. Cinsel ilişki zamanlaması için çiftlerin kadınların yumurtlama döneminde ilişkiye girmeleri çocuk sahibi olma ihtimalini arttırmaktadır."