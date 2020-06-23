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    • Sağlık
    • 23.06.2020 Gazete
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    Erkekler dikkat! İşte Çocuk sahibi olamayan erkeklerin almaları gereken tedbirler!

     Uzmanı Prof. Dr. , çocuk sahibi olamayan erkeklerin kilo vermeleri, stresten uzak durmaları, sigarayı azaltmaları tavsiyesinde bulundu.

    Erkekler dikkat!

    Çocuk sahibi olamayan çiftlerin yarısında erkek ile ilgili sorunlar görülmektedir. Prof. Dr. , çocuk sahibi olamayan erkeklerin almaları gereken tedbirleri de şöyle sıraladı: "Şişman hastaların zayıflamaları ve spor yapmaları çok önemlidir. Zayıflamak erkeklerde kadınlık hormonunun azalmasına ve testis içindeki erkeklik hormonunun artması ile sperm üretiminin artmasına yol açar. Stresli bir yaşamdan uzak durmanın ve sıkıntıların giderilmesinin de sperm yapımını arttırdığı bilinmektedir. Ayrıca sigara ve alkolün azaltılması, mümkünse kesilmesi son derecede önemlidir.

    TAM ZAMANINDA!
    zamanlamasının yapılması önemlidir. Cinsel ilişki zamanlaması için çiftlerin kadınların yumurtlama döneminde ilişkiye girmeleri çocuk sahibi olma ihtimalini arttırmaktadır."

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