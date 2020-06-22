Dünyayı kasıp kavuran pandemi, en çok kronik hastalığı olanları tehdit ediyor. Bunların başında ise kanser geliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan hem kan- ser tedavisinde hem de coronavirüs'e karşı korun- mada doğru beslenmenin önemine dikkat çekiyor. Onkoloji hastalarına, sağlıklı beslenmenin şifrelerini açıklıyor:

KIZARTMAYA ELVEDA:

Bu süreçte yenilen besinler kadar nasıl yenildiği de önem taşıyor. Besinleri kızartmak yerine fırında, buğulama, haşlama ve buharda pişirmek gerekiyor..

DOSTUM SEBZE:

İçerdiği vitamin, mineral ve antioksidanlar sayesinde sebzeler, kanser tedavisine katkı sağlıyor. Ancak bu besinlerin de mevsiminde tüketilmesi önem taşıyor.

ŞEKERİ AZALTIN:

Kanserli hücreler, şekerden besleniyor. Ancak yakıt olarak kullanılan şekeri (glikozu) beyaz şekerden değil, meyve ve sebzelerden almak gerekiyor.

YOĞURT TÜKETİN:

Meyveler, içerdiği vitaminler ile bağışıklığı güçlendiriyor. Yanında tüketilen ayran ya da yoğurt ise faydalarını ikiye katlıyor.

ZENCEFİLE BAK!:

Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar, bulantıya yol açıyor. Zencefili suya atmak ya da ağızda bir parçasını bekletmek bulantıyı kesiyor. KURU ŞIFA

DOLU:

Kurubaklagilleri haftada 3 gün tüketmek, kanser oluşumunu engelliyor.