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    • Sağlık
    • 22.06.2020 Gazete
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    in ilacı mutfakta saklı! İşte kanserden koruyan besinler...

    tedavisinde doğru beslenmek önem taşıyor. uzmanlar, "Kızartmadan uzak durun. kurubaklagilleri haftada 3 kez tüketin. Yoğurdu ise çok sevin" diyor.

    Kanseri yiyin bitirin

    Dünyayı kasıp kavuran pandemi, en çok kronik hastalığı olanları tehdit ediyor. Bunların başında ise geliyor. hem kan- ser tedavisinde hem de coronavirüs'e karşı korun- mada doğru beslenmenin önemine dikkat çekiyor. Onkoloji hastalarına, sağlıklı beslenmenin şifrelerini açıklıyor:

    KIZARTMAYA ELVEDA:
    Bu süreçte yenilen besinler kadar nasıl yenildiği de önem taşıyor. Besinleri kızartmak yerine fırında, buğulama, haşlama ve buharda pişirmek gerekiyor..

    DOSTUM SEBZE:
    İçerdiği vitamin, mineral ve antioksidanlar sayesinde sebzeler, kanser tedavisine katkı sağlıyor. Ancak bu besinlerin de mevsiminde tüketilmesi önem taşıyor.

    ŞEKERİ AZALTIN:
    Kanserli hücreler, şekerden besleniyor. Ancak yakıt olarak kullanılan şekeri (glikozu) beyaz şekerden değil, meyve ve sebzelerden almak gerekiyor.

    YOĞURT TÜKETİN:
    Meyveler, içerdiği vitaminler ile bağışıklığı güçlendiriyor. Yanında tüketilen ayran ya da yoğurt ise faydalarını ikiye katlıyor.

    ZENCEFİLE BAK!:
    Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar, bulantıya yol açıyor. Zencefili suya atmak ya da ağızda bir parçasını bekletmek bulantıyı kesiyor. KURU ŞIFA

    DOLU:
    Kurubaklagilleri haftada 3 gün tüketmek, kanser oluşumunu engelliyor.

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