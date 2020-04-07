İstanbul Okan Üniversitesi Gastronomi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi İlkay Gök, bağışıklık güçlendirici besinleri ve tariflerini verdi.

İşte sağlık iksirleri:

BEYAZ LAHANA TURŞUSU: Bağışıklık sistemini destekler. Hazırlaması çok basittir. Lahanayı iyice yıkayın, doğrayın, temiz kavanoza koyun. Üstüne kaynamış soğuk su ekleyin. 1 litre suya 2 çorba kaşığı kaya tuzu (önceden suda eriterek) ekleyin. Kavanoz kapağını kapatıp turşu olana kadar bekletin. Yaklaşık 10 günde hazırdır. 1 gram lahana turşusunun içerisinde, toplam 6,5 milyon canlı probiyotik bakteri oluştuğu tespit edilmiştir.

KIRMIZI PANCAR TURŞUSU: Fırında pişirip yumuşattığınız kırmızı pancarları orta boyda doğrayıp tuz ve sirke ile fermente edin.

EV YOĞURDU: Pastörize sütü parmağınızı hafif yakana kadar ısıtın (42 C) ve 1 kilo süte 1 çorba kaşığı ev yoğurdu ekleyip karıştırın. Kapağı kapatıp, ısısını korumak için sarın, bir gece bekletin (en az 4 saat). Ardından dolapta soğuyana kadar bekletin.

KEFİR: Pastörize süt şişesinin içine kefir mayası atarak oda sıcaklığında bekletin. Birkaç gün içinde mayalanır. Çok ekşimeden dolapta bekletin.

İLİKLİ KEMİK SUYU: Biraz sirkeyle en az 7-8 saat kısık ateşte sert kemikleri ilikleriyle kaynatın, soğuduktan sonra kavanozlara koyup derin dondurucuda saklayın. Sirke kemiklerdeki kalsiyum gibi minerallerin ve kolajenin suya geçmesini arttırır. Bağışıklık sistemini destekleyen içeriğiyle yemeklerde kullanılması, yemeğinizin besin değerini yükseltir.