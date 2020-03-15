Halsizliği bitiren pazı, vücuda güç verir. Böbrek ağrılarını dindirir. Tansiyonu dengeler ve kalp krizi riskini azaltır. Demir eksikliğini bitirir. Kan şekerini düzenler. Öksürüğü keser. Alzheimer'dan korur. Kansızlığı bitirir.
Pazı ye unutma! Pazının faydaları nelerdir?
Halsizliği bitiren pazı, vücuda güç verir. Böbrek ağrılarını dindirir. Tansiyonu dengeler ve kalp krizi riskini azaltır. Demir eksikliğini bitirir. Kan şekerini düzenler. Öksürüğü keser. Alzheimer'dan korur. Kansızlığı bitirir.
- Sağlık
- 15.03.2020
- Gazete
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