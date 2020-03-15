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Pazı ye unutma! Pazının faydaları nelerdir?

bitiren pazı, vücuda güç verir. larını dindirir. Tansiyonu dengeler ve kalp krizi riskini azaltır. eksikliğini bitirir. Kan şekerini düzenler. keser. 'dan korur. bitirir.

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