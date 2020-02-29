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Kansızlığın çaresi mutfakta! İşte dikkat edilmesi gerekenler...

eksikliğine bağlı , toplumsal bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Uzmanlar, beslenmenin yanı sıra kansızlık tedavisinde kullanılan ilaçlara 3-6 ay kadar devam etmek gerektiğini söylüyor.

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Kansızlığın çaresi mutfakta

Demir eksikliğine bağlı , toplumsal bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Uğur Dilek Calap, özellikle kadınları tehdit eden bu hastalıkla mücadelede dengeli beslenmenin önemine vurgu yapıyor.

ÇAYINIZ AÇIK OLSUN...
" eksikliğinden korunmak için alınacak ilaçların yanı sıra sakatat, kırmızı et, pekmez gibi gıdalar ve C vitamini içeren besinler tüketmek de faydalıdır. nin tedavisinde C vitamininin sık tüketilmesi konusu, üzerinde vurgu yapılması gereken bir konudur, zira C vitamini demirin bağırsaklardan emilimini artırır" diyor. Fazla çay ve kahve tüketiminin de kansızlığa neden olabileceğini belirtiyor. Çayın, açık ve limon eşliğinde içilmesini öneriyor.

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