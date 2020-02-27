Yanlış beslenme alışkanlıkları, kilo problemlerine yol açıyor. Çağın vebası olarak adlandırılan 'obezite' kalp hastalıklarının görülme riskini artırıyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Esen, "Bel çevresinin erkeklerde 98 cm, kadınlarda 88 cm üzerinde olması kalp krizi riskini artırır" diyor.

MENOPOZU BEKLER

ABD'deki araştırmaya göre kalp hastalıklarına bağlı ölüm, artık kadınlarda daha sık görülüyor. Kadınlarda östrojenin yararlı etkileri menopoz döneminde ortadan kalkıyor. Bu da kalp hastalıklarına yakalanma riskini artırıyor. Kalp hastalıklarından korunmak için ilk olarak sağlıklı beslenmek gerekiyor. Sigaradan uzak durmak, damar sağlığını destekliyor. Kolesterol ve tansiyon hastalığı olanların düzenli kontrollerini aksatmaması, kilolarına dikkat etmesi gerekiyor.





BÖREK LEZZETLİ AMA...

Sağlıklı bir kalp için şu önerilere uymak gerekiyor:

Beyaz unlu gıdaları tüketmeyin. (Beyaz ekmek, pirinç, börek, poğaça vs.)

Haftada en az iki kez balık tüketin.

Haftada iki öğünü geçmeyecek şekilde kırmızı et yiyin.

Bitkisel protein tüketin.

Haftada 5'den fazla yumurta yemeyin.

Şerbetli tatlılardan ve rafine beyaz şekerden uzak durun.

Her gün en az 5 bin adım, haftada 4 gün 10 bin adım atın.

BİTTİ

PROF. DR. ÖZLEM ESEN - KALBİNE İYİ BAK - 4

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL