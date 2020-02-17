Işıl ışıl parlayan bir cilt için kozmetiğe para harcamak gerekmiyor. Evde yapılacak pratik maskeler, cildi besliyor. Bunun için 1 çay kaşığı portakal suyu, 1 yemek kalığı karbonatı karıştırıp, yüzünüze uygulayın. 15 dakika bekleyin, yıkayın. Yüzünüzdeki siyah noktaların zamanla azalacağını fark edeceksiniz