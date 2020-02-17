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Model güzellik sırrını paylaştı

Işıl ışıl parlayan bir cilt için kozmetiğe para harcamak gerekmiyor. Model , güzellik sırrını paylaştı. Her sabah , greyfurt ve limondan oluşan bir karışım içtiğini söyledi.

Portakalla güzellik olur

Işıl ışıl parlayan bir cilt için kozmetiğe para harcamak gerekmiyor. Evde yapılacak pratik maskeler, cildi besliyor. Bunun için 1 çay kaşığı suyu, 1 yemek kalığı karbonatı karıştırıp, yüzünüze uygulayın. 15 dakika bekleyin, yıkayın. Yüzünüzdeki siyah noktaların zamanla azalacağını fark edeceksiniz

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