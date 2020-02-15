Hamburger erkekleri üzer

Kısırlık, tüm dünyada çiftler arasında yaygınlaştı. Doğurganlık Uzmanı Allan Pacey, erkekleri uyardı. Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre hamburger, pizza ve cips gibi besinleri fazla tüketen erkeklerin sperm kalitesinin düştüğünü açıkladı. Yanlış beslenmenin erkeklerde kısırlığa neden olduğunu belirten Allan Pacey, "Genç yaşta kötü beslenmek hayat boyu devam edecek değişimlere sebep olabilir" uyarısı yaptı.
- Sağlık
- 15.02.2020
- Gazete
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