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Hamburger erkekleri üzer

Kısırlık, tüm dünyada çiftler arasında yaygınlaştı. , erkekleri uyardı. 'nde yapılan araştırmaya göre hamburger, pizza ve cips gibi besinleri fazla tüketen erkeklerin sperm kalitesinin düştüğünü açıkladı. Yanlış beslenmenin erkeklerde kısırlığa neden olduğunu belirten Allan Pacey, "Genç yaşta kötü beslenmek hayat boyu devam edecek değişimlere sebep olabilir" uyarısı yaptı.

Hamburger erkekleri üzer
Kısırlık, tüm dünyada çiftler arasında yaygınlaştı. , erkekleri uyardı. 'nde yapılan araştırmaya göre hamburger, pizza ve cips gibi besinleri fazla tüketen erkeklerin sperm kalitesinin düştüğünü açıkladı. Yanlış beslenmenin erkeklerde kısırlığa neden olduğunu belirten Allan Pacey, "Genç yaşta kötü beslenmek hayat boyu devam edecek değişimlere sebep olabilir" uyarısı yaptı.

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