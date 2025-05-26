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Karavan tatiline talep arttı fiyatlar uçuşa geçti | Bir haftalık kira 12 bin TL'den 70 bin TL'ye kadar çıkıyor

Doğayla iç içe tatil yapmak isteyenler gözünü karavanlara çevirdi. Fiyatlar da artan taleple yükselişe geçti. Bir haftalık karavan kirası 12 bin liradan başlayıp, 70 bin liraya kadar çıkıyor.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Mayıs 2025
Karavan tatiline talep arttı fiyatlar uçuşa geçti | Bir haftalık kira 12 bin TL’den 70 bin TL’ye kadar çıkıyor

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Pandemiyle birlikte yıldızı parlayan karavan tatili, bu yıl da gözde olmayı sürdürüyor. Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin rağbet ettiği karavanlara olan talep, otel fiyatlarında yaşanan yükselişle birlikte daha da arttı. Piyasada her bütçeye göre kiralık ve satılık karavan bulunuyor. Aracın çeşidi, büyüklüğü, konforu ve istenen sürelere göre karavan kiralama fiyatları değişkenlik gösteriyor.

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GÜNLÜK 10 BİN TL'YE VAR
Erkenden rezervasyon yaptıranlar daha az ödeme yaparken, sezonun başlamasıyla birlikte fiyatların yükselişe geçtiği görülüyor. 2-6 kişiye tatil imkanı sunan karavanlarda günlük kiralama ücretinde kiralama süresinin de önemli etkisi bulunuyor. Kiralama süresi uzadıkça, gün başına ödenecek tutar düşüyor.

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Online hizmet sitelerinde yer alan ilanlara göre çekme karavanlarda günlük ücret; aylık kiralama yapılacaksa 500, haftalık kiralama yapılacaksa bin 715, daha kısa süreli kiralamalarda 2 bin liradan başlıyor, 4 bin liraya kadar çıkıyor. Çekme karavanlarla bir hafta tatil en az 12 bin lira tutuyor. Motokaravanlarda ise günlük fiyat, 3 gün ve üzeri kiralama yapılacaksa 2 bin, haftalık kiralamalarda 2 bin 860 liradan başlıyor. 1 gün için 10 bin lira isteyen bile bulunuyor. Haftalık kiralama ücreti ise 20 bin ile 70 bin lira arasında değişiyor.

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14 MİLYONA İKİNCİ EL
Satılık fiyatları da karavanda aranan özelliklere göre değişkenlik gösteriyor. Piyasada geniş bir fiyat yelpazesinde satılık karavan bulunuyor. Siparişle istenen özelliklere göre karavan yaptırılabildiği gibi, ikinci el almak da mümkün. İkinci el fiyatları ilanlara göre çekme karavanda 6 milyon 150 bin, motokaravanda 14 milyon liraya kadar çıkıyor.

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