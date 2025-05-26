Karavan tatiline talep arttı fiyatlar uçuşa geçti | Bir haftalık kira 12 bin TL’den 70 bin TL’ye kadar çıkıyor

Pandemiyle birlikte yıldızı parlayan karavan tatili, bu yıl da gözde olmayı sürdürüyor. Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin rağbet ettiği karavanlara olan talep, otel fiyatlarında yaşanan yükselişle birlikte daha da arttı. Piyasada her bütçeye göre kiralık ve satılık karavan bulunuyor. Aracın çeşidi, büyüklüğü, konforu ve istenen sürelere göre karavan kiralama fiyatları değişkenlik gösteriyor.

(AA)

Online hizmet sitelerinde yer alan ilanlara göre çekme karavanlarda günlük ücret; aylık kiralama yapılacaksa 500, haftalık kiralama yapılacaksa bin 715, daha kısa süreli kiralamalarda 2 bin liradan başlıyor, 4 bin liraya kadar çıkıyor. Çekme karavanlarla bir hafta tatil en az 12 bin lira tutuyor. Motokaravanlarda ise günlük fiyat, 3 gün ve üzeri kiralama yapılacaksa 2 bin, haftalık kiralamalarda 2 bin 860 liradan başlıyor. 1 gün için 10 bin lira isteyen bile bulunuyor. Haftalık kiralama ücreti ise 20 bin ile 70 bin lira arasında değişiyor.