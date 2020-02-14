Şifalı kereviz! Kerevizin faydaları nelerdir?

Kan şekerinin dengelenmesinde ve diyabetten korunmada doğru beslenmek önem taşıyor. Bunun için doğal besinleri tercih etmek gerekiyor. Sofralarda bu mevsim bolca yer alan kereviz, kan şekerini düşürmede yardımcı. Uzmanlar, kerevizin ayrıca; böbrek taşlarını parçalayıcı, nefes darlığını giderici, şişkinliği indirici, yüksek tansiyonu düşürücü, hazmı kolaylaştırıcı, ses kısıklığını açıcı etkilerinin de olduğunu belirtiyor.
- Sağlık
- 14.02.2020
- Gazete
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