Romatizmanın dermanı köri

Yemeklere lezzet katan köri, eklem iltihaplarını iyileştirir. Alzheimer'a karşı korur. Prostat ve meme kanseri riskini azaltır. Yağ yakımını hızlandırır. Kilo vermeyi sağlar. Yemeklere lezzet katan köri, eklem iltihaplarını iyileştirir. Alzheimer'a karşı korur. Prostat ve meme kanseri riskini azaltır. Yağ yakımını hızlandırır. Kilo vermeyi sağlar.
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