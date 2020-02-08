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Rengiyle göze, lezzetiyle damağa hitap eden kırmızı , şifa dağıtıyor. C vitamini, fosfat, potasyum gibi birçok vitamin ve minerali barındıran bu sebze e savaş açıyor. Hipertansiyonu düşürüyor.

Pancarı unutma!
Rengiyle göze, lezzetiyle damağa hitap eden kırmızı pancar, şifa dağıtıyor. C vitamini, fosfat, potasyum gibi birçok vitamin ve minerali barındıran bu sebze e savaş açıyor. Hipertansiyonu düşürüyor. Bağışıklığı güçlendiriyor. Solunum yolu enfeksiyonlarını iyileştiriyor. Alzheimer riskini azaltıyor. Tansiyonu dengeliyor. Böbrekleri koruyor.

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