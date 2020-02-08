Pancarı unutma!

Rengiyle göze, lezzetiyle damağa hitap eden kırmızı pancar, şifa dağıtıyor. C vitamini, fosfat, potasyum gibi birçok vitamin ve minerali barındıran bu sebze kansere savaş açıyor. Hipertansiyonu düşürüyor. Bağışıklığı güçlendiriyor. Solunum yolu enfeksiyonlarını iyileştiriyor. Alzheimer riskini azaltıyor. Tansiyonu dengeliyor. Böbrekleri koruyor.
- Sağlık
- 08.02.2020
- Gazete
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