Yanlış ağrı kesici kullanımı, mide sağlığını bozuyor. Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Muzaffer Ertürk, ülser, reflü ve kanserin midede en çok görülen hastalıklardan olduğunu söylüyor. "Gastritler kendi içerisinde ikiye ayrılır, akut ve kronik gastrit şeklinde. Akut gastritler daha çok ağrı kesici ilaçlarla veya çok alkol alımıyla oluşabilir. Bunlar birkaç gün içinde etken maddeyle karşılaşınca olur ve kısa vadede tedavilerle rahatlar" diyor.