Epilepsi ömürlük değil!

Halk arasında Sara hastalığı olarak bilinen epilepsi, merkezi sinir sisteminden kaynaklanan ve bilinen bir sebebe bağlı olmaksızın tekrarlayan nöbetlerle ortaya çıkıyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Ayla Sifoğlu, nöbet geçiren hastalara kesinlikle soğan ve kolonya koklatmamak gerektiğini söylüyor. "65 yaşından sonra epilepsi riski artar" uyarısında bulunan Şifaoğlu, hastalığı ömür boyu sürmediğine vurgu yaptı.
- Sağlık
- 25.01.2020
- Gazete
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