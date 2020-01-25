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Ağız kokusuna kereviz!

Sosyal hayatı olumsuz etkileyen ağız kokusundan korunmada, bazı besinler ilaç etkisi gösteriyor. Uzmanlar ağız kokusunu azaltan besinleri sıralıyor...

Ağız kokusuna kereviz!
Sosyal hayatı olumsuz etkileyen ağız kokusundan korunmada, bazı besinler ilaç etkisi gösteriyor. Uzmanlar ağız kokusunu azaltan besinleri sıralıyor:

KEREVİZ: Dişleri güçlendirir. Kokuyu azaltır.

MAYDANOZ: Kötü ağız kokusunu azaltır. korur.

YOĞURT: Diş çürüklerini ve ağız kokusunu önler.

YEŞİL ÇAY: Bakterilerle savaşır

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