Yağlı ve karbonhidrat ağırlıklı beslenme karaciğer yağlanmasına yol açıyor! Tedavisi zeytinyağı ve yeşillikte... Yağlı ve karbonhidrat ağırlıklı beslenme sağlığımızı tehdit ediyor. Karaciğer yağlanmasına yol açıyor. Tedavisi zeytinyağı ve yeşillik yemekten geçiyor.

Vücutta detoks görevi üstlenen karaciğer, en çalışkan organ olarak biliniyor. Zararlı toksinleri vücuttan atarak bağışıklığı güçlendiriyor. Yanlış beslenme alışkanlıkları, karaciğer sağlığını tehdit ediyor. Günümüzde pek çok kişi, karaciğer yağlanması şikayetlerinden yakınıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Füsun Özkutucu, sağlığı tehdit eden karaciğer yağlanmasının toplumsal bir sorun haline geldiğini belirtiyor. Beslenme alışkanlıklarının değişmesine ve hareketsizliğe bağlı olarak sık ortaya çıkan bu rahatsızlığın tedavi yöntemlerine değiniyor.



SİROZA DÖNÜŞÜR

Karaciğer yağlanması, toplumda sık görülüyor. Ancak önemsenmiyor. Araştırmalar, karaciğer yağlanmasının tedavi edilmediğinde siroza ve karaciğer kanserine zemin hazırladığını gösteriyor. Karaciğer yağlanması hücre nekrozuna (ölüm) neden olarak siroza ilerleyebiliyor.







SAĞLIK YEŞİLLİKTE

Karaciğer yağlanması riskini azaltmanın yolu, hareketli bir yaşam sürmekten, yağ ve karbonhidrat tüketmemekten geçiyor. Paketli gıdaların yer aldığı Batı tipi beslenme yerine Akdeniz diyetini benimsemek gerekiyor. Bu beslenme türünde zeytinyağı, kuru baklagiller, kuruyemişler, sebze ve meyveler ağırlıkta bulunuyor. Pazı, karalahana, ıspanak ve brokoli gibi sebzeler karaciğere güç veriyor.







KİLO VERMEYİ DENEYİN

Fazla kilo, pek çok hastalığın temelinde yatıyor. Fazla kilo ile göbeğin büyümesi karaciğer yağlanması riskini de artırıyor. Bu nedenle karaciğer yağlanması sorunu olan hastalara ilk olarak kilo vermeleri öneriliyor. Şok diyetler dışında haftalık 1-1.5



VÜCUDUN FİLTRESİ KARACİĞER - DR. FÜSUN ÖZKUTUCU



YARIN: KARACİĞER KANSERİ



HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL detoks görevi üstlenenen çalışkan organ olarak biliniyor. Zararlı toksinleri vücuttan atarak bağışıklığı güçlendiriyor.alışkanlıkları, karaciğer sağlığını tehdit ediyor. Günümüzde pek çok kişi, karaciğer yağlanması şikayetlerinden yakınıyor.sağlığı tehdit eden karaciğer yağlanmasının toplumsal bir sorun haline geldiğini belirtiyor. Beslenme alışkanlıklarının değişmesine ve hareketsizliğe bağlı olarak sık ortaya çıkan bu rahatsızlığın tedavi yöntemlerine değiniyor.Karaciğer yağlanması, toplumda sık görülüyor. Ancak önemsenmiyor. Araştırmalar, karaciğer yağlanmasının tedavi edilmediğinde siroza ve karaciğer kanserine zemin hazırladığını gösteriyor. Karaciğer yağlanmasıneden olarak siroza ilerleyebiliyor.yağlanması riskini azaltmanın yolu, hareketli bir yaşam sürmekten, yağ ve karbonhidrat tüketmemekten geçiyor. Paketli gıdaların yer aldığı Batı tipi beslenme yerinebenimsemek gerekiyor. Bu beslenme türünde zeytinyağı, kuru baklagiller, kuruyemişler, sebze ve meyveler ağırlıkta bulunuyor. Pazı, karalahana, ıspanak ve brokoli gibi sebzeler karaciğere güç veriyor.kilo, pek çok hastalığın temelinde yatıyor. Fazla kilo ile göbeğin büyümesi karaciğer yağlanması riskini de artırıyor. Bu nedenle karaciğer yağlanması sorunu olan hastalara ilk olarak kilo vermeleri öneriliyor. Şok diyetler dışında haftalık 1-1.5 kilo vermek basit karaciğer yağlanmasını iyileştiriyor. Kilo vermek, ileri vakalara da olumlu etki gösteriyor. TÜM MANŞETLER