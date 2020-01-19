Bal kabağıyla gençleşin

Kışın en renkli yiyeceği bal kabağı, sağlığı da korur. Bağışıklığı güçlendiren bu lezzet, cilde kolajen desteği sağlar. Yaşlanmayı durdurur. Sindirimi hızlandırır. Bağırsakların çalışmasını düzenler. Kışın en renkli yiyeceği bal kabağı, sağlığı da korur. Bağışıklığı güçlendiren bu lezzet, cilde kolajen desteği sağlar. Yaşlanmayı durdurur. Sindirimi hızlandırır. Bağırsakların çalışmasını düzenler.
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