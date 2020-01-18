Faydaları saymakla bitmeyen bir bitki olan keçiboynuzu, cinsel hayata katkı sağlıyor. Afrodizyak etkisiyle libidoyu yükseltiyor. Çiftlerde cinsel isteksizliği bitiriyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:
● Kolesterolü düşürür.
● Öksürüğü keser.
● Kalp hastalığına yakalanma riskini azaltır.
● Şişkinliği alır.
● Kanserden korur.
● Kemik erimesini önler.
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