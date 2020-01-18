Faydaları saymakla bitmeyen bir bitki olan keçiboynuzu, cinsel hayata katkı sağlıyor. Afrodizyak etkisiyle libidoyu yükseltiyor. Çiftlerde cinsel isteksizliği bitiriyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:

● Kolesterolü düşürür.

● Öksürüğü keser.

● Kalp hastalığına yakalanma riskini azaltır.

● Şişkinliği alır.

● Kanserden korur.

● Kemik erimesini önler.