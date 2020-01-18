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nun faydaları saymakla bitmiyor

Faydaları saymakla bitmeyen bir bitki olan , cinsel hayata katkı sağlıyor. Afrodizyak etkisiyle libidoyu yükseltiyor. Çiftlerde cinsel isteksizliği bitiriyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor...

Keçiboynuzunda mutluluk var

Faydaları saymakla bitmeyen bir bitki olan keçiboynuzu, cinsel hayata katkı sağlıyor. Afrodizyak etkisiyle libidoyu yükseltiyor. Çiftlerde cinsel isteksizliği bitiriyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:

● Kolesterolü düşürür.

Öksürüğü keser.

● Kalp hastalığına yakalanma riskini azaltır.

Şişkinliği alır.

● Kanserden korur.

Kemik erimesini önler.

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