Yürüyüş yap kanserden kaç

Abd'de yapılan araştırma kanseri önlemede egzersizin önemini gösteriyor. Yürüyüş, yüzme gibi orta düzeyde egzersizler ile koşma, ip atlama gibi daha fazla efor gerektiren egzersizlerin düzenli yapılması kanser riskini azaltıyor. Onkoloji uzmanı Prof. Dr. Hakan Karagöl, "25 dakikalık yürüyüş meme kanseri riskini yüzde 10, karaciğer kanseri riskini yüzde 27 azaltır" diyor.
- Sağlık
- 12.01.2020
- Gazete
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