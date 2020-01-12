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Abd'de yapılan araştırma i önlemede egzersizin önemini gösteriyor. , yüzme gibi orta düzeyde egzersizler ile koşma, ip atlama gibi daha fazla efor gerektiren egzersizlerin düzenli yapılması kanser riskini azaltıyor.

Yürüyüş yap kanserden kaç
Abd'de yapılan araştırma i önlemede egzersizin önemini gösteriyor. , yüzme gibi orta düzeyde egzersizler ile koşma, ip atlama gibi daha fazla efor gerektiren egzersizlerin düzenli yapılması kanser riskini azaltıyor. Onkoloji uzmanı Prof. Dr. Hakan Karagöl, "25 dakikalık yürüyüş meme kanseri riskini yüzde 10, karaciğer kanseri riskini yüzde 27 azaltır" diyor.

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