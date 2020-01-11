İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde kabak çekirdeği, aşk hayatına mutluluk katıyor. Afrodizyak etkisi göstererek cinsel gücü artırıyor. Çiftler arasındaki isteksizliği bitiriyor. Diğer faydaları şöyle özetleniyor:
✖ Hafızayı güçlendirir.
✖ Göz ve cilt sağlığını korur
✖ Kilo vermeye yardımcıdır.
✖ Kalp ritmini düzenler.
✖ Tansiyonu dengeler.
✖ Alzheimer'dan korur.
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