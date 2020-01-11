İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde kabak çekirdeği, aşk hayatına mutluluk katıyor. Afrodizyak etkisi göstererek cinsel gücü artırıyor. Çiftler arasındaki isteksizliği bitiriyor. Diğer faydaları şöyle özetleniyor:

✖ Hafızayı güçlendirir.

✖ Göz ve cilt sağlığını korur

✖ Kilo vermeye yardımcıdır.

✖ Kalp ritmini düzenler.

✖ Tansiyonu dengeler.

✖ Alzheimer'dan korur.