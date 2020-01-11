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Aşk için çıtlatın! İşte nin faydaları

İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde , aşk hayatına mutluluk katıyor. Afrodizyak etkisi göstererek cinsel gücü artırıyor. Çiftler arasındaki isteksizliği bitiriyor. Diğer faydaları şöyle özetleniyor...

Aşk için çıtlatın

İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde kabak çekirdeği, aşk hayatına mutluluk katıyor. Afrodizyak etkisi göstererek cinsel gücü artırıyor. Çiftler arasındaki isteksizliği bitiriyor. Diğer faydaları şöyle özetleniyor:

✖ Hafızayı güçlendirir.

✖ Göz ve cilt sağlığını korur

✖ Kilo vermeye yardımcıdır.

✖ Kalp ritmini düzenler.

✖ Tansiyonu dengeler.

✖ Alzheimer'dan korur.

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