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Öksürüğü hafife alma

Vücudun savunma refleksi olan , önemli hastalıkları işaret edebiliyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. , üç haftadan uzun süren öksürüğün ciddiye alınması gerektiğini söylüyor.

Öksürüğü hafife alma

Vücudun savunma refleksi olan , önemli hastalıkları işaret edebiliyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. , üç haftadan uzun süren öksürüğün ciddiye alınması gerektiğini söylüyor. "Öksürük üç haftadan uzun sürüp, kronikleşiyorsa mutlaka altta yatan hastalık araştırılmalıdır. Bazen öksürük kanser gibi çok ciddi hastalıkların ilk semptomu olabilir" diyor.

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