Öksürüğü hafife alma

Vücudun savunma refleksi olan öksürük, önemli hastalıkları işaret edebiliyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hicran Mammadova, üç haftadan uzun süren öksürüğün ciddiye alınması gerektiğini söylüyor. "Öksürük üç haftadan uzun sürüp, kronikleşiyorsa mutlaka altta yatan hastalık araştırılmalıdır. Bazen öksürük kanser gibi çok ciddi hastalıkların ilk semptomu olabilir" diyor.