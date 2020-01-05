Öksürüğü hafife alma

Vücudun savunma refleksi olan öksürük, önemli hastalıkları işaret edebiliyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hicran Mammadova, üç haftadan uzun süren öksürüğün ciddiye alınması gerektiğini söylüyor. "Öksürük üç haftadan uzun sürüp, kronikleşiyorsa mutlaka altta yatan hastalık araştırılmalıdır. Bazen öksürük kanser gibi çok ciddi hastalıkların ilk semptomu olabilir" diyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.