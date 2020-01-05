Hastaneler burun akıntısı, yüksek ateş ve öksürük şikayetleriyle dolup taşıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, gripten kurtulmanın reçetesini şöyle açıklıyor.
DOĞRU BESLENMELİ...
Gripten korunmada, öncelikle vücut direncinin yükselmesi gerekiyor. Bunun yolu da beslenmekten geçiyor. Bağışıklık sisteminin normal çalışması için A, B, C, D ve E vitaminleri başta olmak üzere kalsiyum, selenyum, çinko, magnezyum, manganez, bakır gibi minerallere ihtiyaç duyuluyor. Bu vitamin ve minerallerin her gün belirli miktarlarda tüketilmesi bağışıklık sistemi için son derece önem taşıyor. Mevsiminde yenilen sebze ve meyveler, baklagiller ve kuruyemişler, vücudu virüslere karşı koruyor.
ZATÜRREYE DÖNÜŞMESİN
Grip, özellikle kronik hastalığı olanlar için risk taşıyor. Tedavi edilmediğinde, başka ciddi rahatsızlıkları beraberinde getiriyor. Bunların başında, verem geliyor. Prof. Dr. Osman Erk, tüm dünyada her yıl 4 milyon insanın ölümüne neden olan veremin ateş, öksürük, balgam, göğsün yanlarında ağrı, bazen nefes darlığıyla belirti verdiğini söylüyor. Grip ve zatürreden korunmak için doğru beslenilmesini, sık sık ellerin yıkanmasını ve grip aşısı yapılmasını öneriyor.
LİMON TÜKETİN
Prof. Dr. Osman Erk; havuç, marul, bal kabağı, ıspanak, domates, biber, kayısı, muz, greyfurt, limon, portakal ve mandalina tüketilmesini öneriyor. D vitamininin önemine de değiniyor. Düşük D vitamini düzeyine sahip olanlarda gribal enfeksiyonların daha sık görüldüğünü söylüyor...
DOĞRU BESLENMELİ...
Gripten korunmada, öncelikle vücut direncinin yükselmesi gerekiyor. Bunun yolu da beslenmekten geçiyor. Bağışıklık sisteminin normal çalışması için A, B, C, D ve E vitaminleri başta olmak üzere kalsiyum, selenyum, çinko, magnezyum, manganez, bakır gibi minerallere ihtiyaç duyuluyor. Bu vitamin ve minerallerin her gün belirli miktarlarda tüketilmesi bağışıklık sistemi için son derece önem taşıyor. Mevsiminde yenilen sebze ve meyveler, baklagiller ve kuruyemişler, vücudu virüslere karşı koruyor.
ZATÜRREYE DÖNÜŞMESİN
Grip, özellikle kronik hastalığı olanlar için risk taşıyor. Tedavi edilmediğinde, başka ciddi rahatsızlıkları beraberinde getiriyor. Bunların başında, verem geliyor. Prof. Dr. Osman Erk, tüm dünyada her yıl 4 milyon insanın ölümüne neden olan veremin ateş, öksürük, balgam, göğsün yanlarında ağrı, bazen nefes darlığıyla belirti verdiğini söylüyor. Grip ve zatürreden korunmak için doğru beslenilmesini, sık sık ellerin yıkanmasını ve grip aşısı yapılmasını öneriyor.
LİMON TÜKETİN
Prof. Dr. Osman Erk; havuç, marul, bal kabağı, ıspanak, domates, biber, kayısı, muz, greyfurt, limon, portakal ve mandalina tüketilmesini öneriyor. D vitamininin önemine de değiniyor. Düşük D vitamini düzeyine sahip olanlarda gribal enfeksiyonların daha sık görüldüğünü söylüyor...
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