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Gribin dermanı paça çorbası

, bu yıl yataklara düşürüyor. Okul, işyerlerin ve toplu taşımalarda yayılan mikroplar herkesin evine giriyor. Uzmanlar, yayılan grip salgınına karşı uyarıyor.

Gribin dermanı paça çorbası

Grip, bu yıl yataklara düşürüyor. Okul, işyerlerin ve toplu taşımalarda yayılan mikroplar herkesin evine giriyor. Uzmanlar, yayılan grip salgınına karşı uyarıyor. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Kadir Göktürk, toplumda önemsenmeyen gribin her yıl 500 bin insanın ölümüne neden olduğunu söylüyor. Bu hastalığın ani gelişen ateş, titreme, baş ağrısı, boğaz ağrısı, kas ağrıları, bitkinlik ve halsizlik, öksürük, burun akıntısı veya tıkanıklığı, gözlerde yaşarma ile belirti verdiğini söylüyor.

BESİNLERDEN GÜÇ ALIN
Tedavi için virüsüne direkt etkili antiviral ilaçlar kullanılabileceğini vurgulayan Göktürk, bol sıvı alınmasını, taze sebze ve meyve alınmasını öneriyor. Tavuk ve paça çorbası, portakal, greyfurt, mandalina, limonlu çay, zencefil, ekinezya, kuşburnu, adaçayı, kekik çayı, okaliptus çayı, bal, soğan ve sarımsağın grip hastalığına faydalı başlıca besinler olduğunu vurguluyor.

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