Günlük hayatta sık rastlanan kulak çınlaması, hastalık habercisi olabiliyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, giderek artan kulak çınlaması şikayeti hakkında uyarıyor. "Kadınlarda hormonal değişiklikler, guatr hormonunun salgılanmasındaki bozukluklar, beyin tümörleri, bazı kulak hastalıkları ve Kalp damar hastalıkları da kulak çınlaması yapabilir" diyor
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