Bugünkü
Takvim

olanlar dikkat! Hastalık habercisi...

Günlük hayatta sık rastlanan , hastalık habercisi olabiliyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. , giderek artan kulak çınlaması şikayeti hakkında uyarıyor.

Kulak çınlaması tiroit habercisi

Günlük hayatta sık rastlanan , hastalık habercisi olabiliyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. , giderek artan kulak çınlaması şikayeti hakkında uyarıyor. "Kadınlarda hormonal değişiklikler, guatr hormonunun salgılanmasındaki bozukluklar, beyin tümörleri, bazı kulak hastalıkları ve Kalp damar hastalıkları da kulak çınlaması yapabilir" diyor

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriKulak çınlaması olanlar dikkat! Hastalık habercisi...
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri