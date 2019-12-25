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Tadına doyulmayan , cinsel hayata da renk katıyor. Hazzı yükseltiyor. Cinsel soğukluğu bitirerek çiftlerin yüzünü güldürüyor. yu artırıyor. Kanserden ve Alzheimer hastalığından koruyan çikolatanın diğer faydaları şöyle sıralanıyor...

Afrodizyak çikolata

Tadına doyulmayan çikolata, cinsel hayata da renk katıyor. Hazzı yükseltiyor. Cinsel soğukluğu bitirerek çiftlerin yüzünü güldürüyor. yu artırıyor. Kanserden ve Alzheimer hastalığından koruyan nın diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Kakao, kalbi korur. Damar hastalıklarını önler.
Kolesterolü düşürür.
Kanser riskini azaltır.
Vücuda enerji ve zindelik verir.
Bağırsakları çalıştırır.
Kan şekerini dengeler. Diyabetten korur.
Mutluluk verir.

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