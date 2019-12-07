Küçük kırmızı taneleriyle hem göze hem damağa hitap eden kuşburnu, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. ABD'li bilim adamları bu mucize yemişin faydalarına değiniyor. Buna göre antioksidan deposu kuşburnu, yaşlanmayı geciktiriyor. Romatizmal ağrıları azaltıyor. Yağ yakımını hızlandırıyor. Kalp ve damar sağlığını koruyor. Kolesterolü ve tansiyonu dengeliyor.
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