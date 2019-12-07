Bugünkü
Takvim

lere ! Antioksidan deposu çıktı...

Küçük kırmızı taneleriyle hem göze hem damağa hitap eden , sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. ABD'li bilim adamları bu mucize yemişin faydalarına değiniyor. Buna göre antioksidan deposu kuşburnu, yaşlanmayı geciktiriyor.

Kalplere kuşburnu

Küçük kırmızı taneleriyle hem göze hem damağa hitap eden kuşburnu, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. ABD'li bilim adamları bu mucize yemişin faydalarına değiniyor. Buna göre antioksidan deposu , yaşlanmayı geciktiriyor. Romatizmal ağrıları azaltıyor. Yağ yakımını hızlandırıyor. ve damar sağlığını koruyor. Kolesterolü ve tansiyonu dengeliyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriKalplere kuşburnu! Antioksidan deposu çıktı...
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri