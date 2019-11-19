Pankreasa karahindiba

Tazesi ayrı, kurutulmuşu ayrı şifa kaynağı olan karahindiba çayı, sindirimi harekete geçiriyor. Böbrek fonksiyonlarını güçlendiriyor. Bağışıklığı destekleyen bu sarı bitki, kanı temizliyor. Pankreas sağlığını koruyor. Romatizma ağrılarını hafifletiyor. Karaciğer iltihaplarını tedavi ediyor Egzama şikayetlerini azaltıyor
- Sağlık
- 19.11.2019
- Gazete
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