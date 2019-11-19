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Tazesi ayrı, kurutulmuşu ayrı şifa kaynağı olan çayı, sindirimi harekete geçiriyor. fonksiyonlarını güçlendiriyor. Bağışıklığı destekleyen bu sarı bitki, kanı temizliyor. sağlığını koruyor. ağrılarını hafifletiyor. Karaciğer iltihaplarını tedavi ediyor şikayetlerini azaltıyor

Pankreasa karahindiba
Tazesi ayrı, kurutulmuşu ayrı şifa kaynağı olan karahindiba çayı, sindirimi harekete geçiriyor. fonksiyonlarını güçlendiriyor. Bağışıklığı destekleyen bu sarı bitki, kanı temizliyor. sağlığını koruyor. Romatizma ağrılarını hafifletiyor. Karaciğer iltihaplarını tedavi ediyor şikayetlerini azaltıyor

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