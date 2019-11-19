Doğru beslenme hamilelik şansını artırıyor! İşte doğurganlığı artıran besinler...

Harvard Üniversitesi'nde yapılan çalışmalara göre, doğru beslenme ve hayat tarzının düzenlenmesiyle kadınlarda hamilelik şansı yüzde 70 oranda artıyor. Uzmanlar, hamile kalabilmek için folik asit, Omega-3, A, D ve E vitaminlerinden zengin besinlerin tüketilmesini öneriyor. Doğurganlığı artıran besinleri sıralıyor:

YEŞİL SEBZELER: Ispanak ve pazı, yumurta kalitesini artırır. Düşük riskini azaltır.

BROKOLİ: Yumurtlama için önemlidir.

BRÜKSEL LAHANASI: Döllenmiş yumurtanın rahme yerleşmesini sağlar.

HAVUÇ: Yumurta sayısını artırır ve düşük riskini azaltır.

AVOKADO: Döllenmiş yumurtanın rahme yerleşmesine yardımcı olur.

MUZ: Yumurtanın kalitesini artırır.

YUMURTA: Günde 1 veya 2 yumurta yemek kadınlarda yumurta kalitesini artırır.

NAR: Rahmi güçlendirir. Cinsel isteği artırır.