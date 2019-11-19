Bugünkü
Takvim

Doğru beslenme hamilelik şansını artırıyor! İşte doğurganlığı artıran besinler...

'nde yapılan çalışmalara göre, doğru beslenme ve hayat tarzının düzenlenmesiyle kadınlarda hamilelik şansı yüzde 70 oranda artıyor. Uzmanlar, hamile kalabilmek için folik asit, Omega-3, A, D ve E vitaminlerinden zengin besinlerin tüketilmesini öneriyor. Doğurganlığı artıran besinleri sıralıyor...

Anneliğin sırrı nar

Harvard Üniversitesi'nde yapılan çalışmalara göre, doğru beslenme ve hayat tarzının düzenlenmesiyle kadınlarda hamilelik şansı yüzde 70 oranda artıyor. Uzmanlar, hamile kalabilmek için folik asit, Omega-3, A, D ve E vitaminlerinden zengin besinlerin tüketilmesini öneriyor. Doğurganlığı artıran besinleri sıralıyor:

YEŞİL SEBZELER: Ispanak ve pazı, kalitesini artırır. Düşük riskini azaltır.

BROKOLİ: Yumurtlama için önemlidir.

BRÜKSEL LAHANASI: Döllenmiş yumurtanın rahme yerleşmesini sağlar.

HAVUÇ: Yumurta sayısını artırır ve düşük riskini azaltır.

AVOKADO: Döllenmiş yumurtanın rahme yerleşmesine yardımcı olur.

MUZ: Yumurtanın kalitesini artırır.

YUMURTA: Günde 1 veya 2 yumurta yemek kadınlarda yumurta kalitesini artırır.

NAR: Rahmi güçlendirir. Cinsel isteği artırır.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriDoğru beslenme hamilelik şansını artırıyor! İşte doğurganlığı artıran besinler...
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri