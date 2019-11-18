Doğal antioksidan bal, kansızlığı bitirir. Beyni güçlendirir. Kolesterolü düşürür. Ağrı kesici etkiye sahiptir. Damarları temizleyen ve kalbi koruyan bal, cildin yaşlanmasını da geciktirir. Doğal antioksidan bal, kansızlığı bitirir. Beyni güçlendirir. Kolesterolü düşürür. Ağrı kesici etkiye sahiptir. Damarları temizleyen ve kalbi koruyan bal, cildin yaşlanmasını da geciktirir.
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