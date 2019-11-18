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Doğal antioksidan , kansızlığı bitirir. Beyni güçlendirir. Kolesterolü düşürür. Ağrı kesici etkiye sahiptir. Damarları temizleyen ve kalbi koruyan bal, cildin yaşlanmasını da geciktirir.

Bal kan yapar
Doğal antioksidan bal, kansızlığı bitirir. Beyni güçlendirir. Kolesterolü düşürür. Ağrı kesici etkiye sahiptir. Damarları temizleyen ve kalbi koruyan , cildin yaşlanmasını da geciktirir.

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