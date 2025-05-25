Galatasaray’da iki ayrılık birden! Gözyaşlarıyla veda ettiler

2024-2025 sezonunu da zirvede tamamlayarak beşinci yıldızı takan ilk takım olan Galatasaray, Yenikapı'da düzenlenen kutlamalarla birlikte kupasını aldı. Sarı kırmızılıların taraftarlarıyla buluştuğu akşamda iki ayrılık kesinleşti.
2024-2025 sezonunu da zirvede tamamlayarak beşinci yıldızı takan ilk takım olan Galatasaray, Yenikapı'da düzenlenen kutlamalarla birlikte kupasını aldı. Sarı kırmızılıların taraftarlarıyla buluştuğu akşamda iki ayrılık kesinleşti.
MUSLERA VE MERTENS VEDA ETTİ
Galatasaray'ın iki yıldızı Fernando Muslera ve Dries Mertens, kontratlarının bitimiyle birlikte kulüpten ayrılacak.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında veda eden Dries Mertens, duygusal anlarıyla geceye damga vurdu. Eşi Kat Kerkhofs ve oğlu Ciro Mertens ile birlikte sahneye çıkan Belçikalı yıldız, Sarı-kırmızılı camiaya veda ederken gözyaşlarını tutamadı.
Kutlamalar sırasında büyük ilgiyle karşılanan Mertens ailesi, taraftarların sevgi gösterileri karşısında oldukça duygulandı. Tecrübeli futbolcu, sahneden uzun süre el sallayarak Galatasaray taraftarlarına teşekkür etti ve ayrılık mesajını verdi.
Sahadaki performansının yanı sıra karakteriyle de gönüllerde yer edinen Mertens'in bu veda anı, şampiyonluk gecesinin en özel anlarından biri olarak hafızalara kazındı.
ÜZEN ANONS!
Süper Lig 2024-25 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, tarihi başarısını büyük bir coşkuyla kutladı. Yenikapı Miting Alanı'nda gerçekleştirilen kutlamalara binlerce taraftar katıldı. Müzik, ışık gösterileri ve şampiyonluk temalı performanslarla gece adeta bir futbol şölenine dönüştü.
Sahneye çıkan Galatasaraylı futbolcular büyük alkışlarla karşılanırken, gecenin en anlamlı anlarından biri Fernando Muslera'nın vedası oldu. Ailesiyle birlikte sahneye çıkan Uruguaylı kaleci, gözyaşlarına hakim olamadı. Galatasaray'dan ayrılma kararı alan tecrübeli isim, mikrofon başında konuşmakta güçlük çekti.
Muslera'nın bu duygusal veda anı, hem takım arkadaşlarını hem de taraftarları derinden etkiledi. Sarı-kırmızılı futbolcular, kulüpte bir döneme damga vuran kaleciyi omuzlarına alarak uğurladı. Taraftarların tezahüratları ve alkışları eşliğinde yaşanan bu görüntüler, gecenin en unutulmaz kareleri arasında yer aldı.
Uruguaylı file bekçisi için sahneye davet edilirken; "Onu çok özleyeceğiz" ifadeleri kullanıldı.