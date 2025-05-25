Galatasaray’da iki ayrılık birden! Gözyaşlarıyla veda ettiler

Sahneye çıkan Galatasaraylı futbolcular büyük alkışlarla karşılanırken, gecenin en anlamlı anlarından biri Fernando Muslera 'nın vedası oldu. Ailesiyle birlikte sahneye çıkan Uruguaylı kaleci, gözyaşlarına hakim olamadı. Galatasaray'dan ayrılma kararı alan tecrübeli isim, mikrofon başında konuşmakta güçlük çekti.

Süper Lig 2024-25 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray , tarihi başarısını büyük bir coşkuyla kutladı. Yenikapı Miting Alanı'nda gerçekleştirilen kutlamalara binlerce taraftar katıldı. Müzik, ışık gösterileri ve şampiyonluk temalı performanslarla gece adeta bir futbol şölenine dönüştü.

Fernando Muslera (REUTERS)

Muslera'nın bu duygusal veda anı, hem takım arkadaşlarını hem de taraftarları derinden etkiledi. Sarı-kırmızılı futbolcular, kulüpte bir döneme damga vuran kaleciyi omuzlarına alarak uğurladı. Taraftarların tezahüratları ve alkışları eşliğinde yaşanan bu görüntüler, gecenin en unutulmaz kareleri arasında yer aldı.

Uruguaylı file bekçisi için sahneye davet edilirken; "Onu çok özleyeceğiz" ifadeleri kullanıldı.