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Şeker hastalığı kilo seviyor! Diyabet riskini mezurayla ölçün

Diyabet, kilo seviyor! göre göbekli insanlarda şeker hastalığı daha sık görülüyor. Sağlıklı bir hayat için bol yürüyüş ve doğru beslenmek gerekiyor.



Pankreasın az ya da hiç insülin salgılamaması sonucu ortaya çıkan diyabet, yani şeker hastalığı tedavi edilmediğinde hayatı tehdit ediyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Füsun Özkutucu, yazı dizisinin son gününde çağın vebası olarak adlandırılan diyabetle ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor.

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