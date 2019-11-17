Pankreasın az ya da hiç insülin salgılamaması sonucu ortaya çıkan diyabet, yani şeker hastalığı tedavi edilmediğinde hayatı tehdit ediyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Füsun Özkutucu, yazı dizisinin son gününde çağın vebası olarak adlandırılan diyabetle ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor.
- Sağlık
- 17.11.2019
- Gazete
Şeker hastalığı kilo seviyor! Diyabet riskini mezurayla ölçün
Diyabet, kilo seviyor! Araştırmalara göre göbekli insanlarda şeker hastalığı daha sık görülüyor. Sağlıklı bir hayat için bol yürüyüş ve doğru beslenmek gerekiyor.
Pankreasın az ya da hiç insülin salgılamaması sonucu ortaya çıkan diyabet, yani şeker hastalığı tedavi edilmediğinde hayatı tehdit ediyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Füsun Özkutucu, yazı dizisinin son gününde çağın vebası olarak adlandırılan diyabetle ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor.
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