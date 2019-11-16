Kış sebzeleri diyabete savaş açıyor!

Çağın vebası diyabet, vücudu tepeden tırnağa tüketiyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Füsun Özkutucu, diyabet hakkında bilinmesi gerekenleri TAKVİM'e açıklıyor. Kendisi başlı başına riskli bir hastalık olan diyabet, başka sağlık sorunlarına da yol açıyor. Bunların başında kalp damar rahatsızlıkları, kanser, Alzheimer ve körlük geliyor. Vücudun bağışıklık sistemini çökerten diyabet, havaların soğumasıyla birlikte daha ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. Diyabet hastaları, kış aylarında normal insanlara göre daha çok hastalanıyor.

GRİP KAPINIZDA!

Diyabet hastaları, grip ve soğuk algınlığına daha çok yakalanıyor. Bu riski azaltmak için eylül ayından itibaren grip aşısı olmaları öneriliyor. Yine kış öncesi bağışıklığı düşürecek D ve B12 vitamini, folik asit ve demir eksikliği varsa tedavi edilmesi gerekiyor. Hastaların ayak ve boğaz bölgesini sıcak tutmaları da hastalıktan koruyor.

KIŞ SEBZELERİ ŞİFA DOLU

Diyabet hastaları özellikle mevsiminde çıkan lahana, karalahana, pırasa, brokoli, karnabahar, ıspanak, pazı ve marul gibi sebzelerin bol bol tüketilmesi öneriliyor. Bu sebzeler bağışıklık sistemini güçlendiriyor, antioksidan özellikleri ile diyabetin vücuda verdiği zararları tamir ediyor. Bu sebzeler bol kalsiyum ve lif içerdiği için diyabet hastalarına kanser riskini de azaltıyor.

YARIN: TEDAVİ YÖNTEMLERİ

UZM. DR. FÜSUN ÖZKUTUCU - A'DAN Z'YE DİYABET

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL