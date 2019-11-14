Açlık kan şekeri kaç olmalı? İşte diyabet hastalığıyla ilgili merak edilenler...

Çağın vebası olarak adlandırılan diyabetin görülme sıklığı giderek artıyor. Araştırmalar, bu hastalığın ortaya çıkmasında genetik faktörlerin yanı sıra yanlış beslenme ve hareketsiz yaşamın etkili olduğunu gösteriyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Füsun Özkutucu, diyabet hastalığı ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi veriyor.

KAN ŞEKERİNİZ KAÇ?

Diyabet teşhisi, yapılan kan testiyle konuluyor. Kan şekerinin normalden yükseldiği oranda diyabet riski de artıyor. Açlık kan şekerinin 100'ün üzerine çıkması halinde, kan damarlarında bozukluklar ortaya çıkıyor. Kalp ve damar hastalıkları başta olmak üzere göz hasarları ve inme riski de artıyor. Kan şekeri 250 ve üstüne çıkarsa hastalarda kilo kaybı, enfeksiyon ve diyabetik koma gelişebiliyor.

EGZERSİZ ŞART

Diyabet tedavisinde ilk olarak yaşam tarzı değişiklikleri yapılıyor. Sağlıklı ve dengeli bir beslenme öneriliyor. Kan şekerinin dengelenmesinde egzersiz önem taşıyor. Bu iki yöntemle şeker kontrol altına alınamazsa, ilaç tedavisi uygulanıyor. Bununla da şekeri düşürülemeyen hastalarda tek veya günde 2-4 doz insülin tedavisine başlanıyor. Tip-1 diyabet hastaları ise sadece insülinle tedavi ediliyor.

PANKREASI TÜKETİR

Ömür boyu süren bir hastalık olan diyabet, pankreas hasarına yol açıyor. Bu dönemde iyi tedavi edilen ve yaşam tarzı değişikliklerini yapan hastalar sağlıklı hale dönebiliyor. Aksi halde pankreas yetmezliği gelişebiliyor.

ZEYTİNYAĞI VE BOL SEBZE

Akdeniz tarzı beslenme, diyabet hastaları için en sağlıklı beslenme şekli olarak gösteriliyor. Yeterli miktarda protein (hayvansal ve bitkisel), bol sebze ve kan şekerini fazla yükseltmeyen meyvelerin (elma, armut vb.) günde 3 porsiyon tüketilmesi öneriliyor.

YARIN: NEDEN OLDUĞU HASTALIKLAR

UZM. DR. FÜSUN ÖZKUTUCU - A'DAN Z'YE DİYABET - 2

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL