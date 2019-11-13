Binlerce yıldır hastalıkların tedavisinde kullanılan çörek otu, yağıyla da şifa dağıtıyor. Dyt. Vildan Çelik, çörek otu yağının mucizevi faydalarına değiniyor. Her gün bilinçli olarak tüketilen çörek otu yağının alerjik hastalıklar üzerinde olumlu etki gösterdiğini belirtiyor. Özellikle soğuk sıkım çörek otu yağı, bağışıklığı güçlendiriyor ve ağrıyı azaltıyor. ABD'de yapılan bir araştırmaya göre bu yağ, burun tıkanıklığı, kaşıntı ve hapşırmaya iyi geliyor. Yağ yakımını hızlandırarak kilo vermeyi kolaylaştıran çörek otu yağının mutlaka doktora danışılarak tüketilmesi gerekiyor.