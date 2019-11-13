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Her derde deva yağı! İşte faydaları...

Binlerce yıldır hastalıkların tedavisinde kullanılan , yağıyla da şifa dağıtıyor. Dyt. , nın mucizevi faydalarına değiniyor. Her gün bilinçli olarak tüketilen çörek otu yağının alerjik hastalıklar üzerinde olumlu etki gösterdiğini belirtiyor.

Her derde deva çörek otu yağı

Binlerce yıldır hastalıkların tedavisinde kullanılan çörek otu, yağıyla da şifa dağıtıyor. Dyt. , çörek otu yağının mucizevi faydalarına değiniyor. Her gün bilinçli olarak tüketilen yağının alerjik hastalıklar üzerinde olumlu etki gösterdiğini belirtiyor. Özellikle soğuk sıkım , bağışıklığı güçlendiriyor ve ağrıyı azaltıyor. ABD'de yapılan bir araştırmaya göre bu yağ, burun tıkanıklığı, kaşıntı ve hapşırmaya iyi geliyor. Yağ yakımını hızlandırarak kilo vermeyi kolaylaştıran çörek otu yağının mutlaka doktora danışılarak tüketilmesi gerekiyor.

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