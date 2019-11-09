Kalp ve damar hastalıklarının görülme sıklığı giderek artıyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Esen, kalp sağlığı için yapılması gerekenleri TAKVİM'e açıklıyor. Şu bilgileri paylaşıyor:



KOLESTEROLE DİKKAT

Günümüzde gençler arasında da kalp hastalığı artıyor. Yapılan araştırmalara göre son 10 yılda 35-45 yaş grubunda bile ani kalp krizi vakaları görülebiliyor. Herkes için kalp krizi oluşturan neden farklı olmakla birlikte obezite, insülin direnci, hipertansiyon ve yüksek kolesterol kriz riskini artırıyor.







MERDİVEN KULLANIN

Hareketsizlik pek çok kronik hastalığın nedeni olarak biliniyor. Bu nedenle günlük hayatımızda hareketli olmamız gerekiyor. Asansör yerine merdiven kullanmak, kalp ve damarların güçlenmesinde rol oynuyor. Haftada en az üç gün 10 bin adım atmak kalp sağlığı için gerekli oluyor.







STRES VE YORGUNLUK

Yoğun iş hayatı fiziksel ve zihinsel yorgunluğa neden oluyor. Buna stres de eklendiğinde kalp sağlığı bozuluyor. Stresten uzak bir yaşam ve Akdeniz tipi beslenme, kalp krizini önlüyor.



KALBİNE İYİ BAK - PROF. DR. ÖZLEM ESEN



HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL



YARIN: KIRIK KALP SENDROMU



