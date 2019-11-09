Kalp ve damar hastalıklarının görülme sıklığı giderek artıyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Esen, kalp sağlığı için yapılması gerekenleri TAKVİM'e açıklıyor. Şu bilgileri paylaşıyor:
KOLESTEROLE DİKKAT
Günümüzde gençler arasında da kalp hastalığı artıyor. Yapılan araştırmalara göre son 10 yılda 35-45 yaş grubunda bile ani kalp krizi vakaları görülebiliyor. Herkes için kalp krizi oluşturan neden farklı olmakla birlikte obezite, insülin direnci, hipertansiyon ve yüksek kolesterol kriz riskini artırıyor.
MERDİVEN KULLANIN
Hareketsizlik pek çok kronik hastalığın nedeni olarak biliniyor. Bu nedenle günlük hayatımızda hareketli olmamız gerekiyor. Asansör yerine merdiven kullanmak, kalp ve damarların güçlenmesinde rol oynuyor. Haftada en az üç gün 10 bin adım atmak kalp sağlığı için gerekli oluyor.
STRES VE YORGUNLUK
Yoğun iş hayatı fiziksel ve zihinsel yorgunluğa neden oluyor. Buna stres de eklendiğinde kalp sağlığı bozuluyor. Stresten uzak bir yaşam ve Akdeniz tipi beslenme, kalp krizini önlüyor.
KALBİNE İYİ BAK - PROF. DR. ÖZLEM ESEN
HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL
YARIN: KIRIK KALP SENDROMU
- Sağlık
- 09.11.2019
- Gazete
Günde 10 bin adım kalbimizi koruyalım! Kalp krizi riskini azaltmak için ne yapmak gerekir?
Kalp krizi, artık 35’li yaşlarda görülüyor. Riski azaltmak için günde 10 bin adım atmak gerekiyor. Elma ve muz yiyerek güne başlamak da kalbi güçlendiriyor.
Kalp ve damar hastalıklarının görülme sıklığı giderek artıyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Esen, kalp sağlığı için yapılması gerekenleri TAKVİM'e açıklıyor. Şu bilgileri paylaşıyor:
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